Девушка-оперативник и полная сумка денег: видео задержания подозреваемой в обмане семьи Бишимбаева

Антикоррупционная служба распространила оперативное видео задержания женщины, обещавшей смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 7 августа представитель Антикора Данияр Бигайдаров сообщил, что завершено расследование дела в отношении жительницы Астаны, которая обещала за крупную взятку добиться смягчения приговора экс-министру национальной экономики. Речь идет о сумме в 100 млн тенге.

Дело расследовали по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере, а также действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере

Позже на своих аккаунтах в соцсетях Антикор разместил видео, снятое при задержании подозреваемой. На кадрах у подозреваемой конфискуют спортивную сумку, полную пачек с купюрами.





13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. 21 июня стало известно, что жительницу Астаны подозревают в хищении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву.