Долгожданное похолодание придет в Алматы в выходные

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В субботу и воскресенье алматинцы смогут ощутить приятное снижение температуры до 30-33 градусов. Как рассказали Zakon.kz синоптики, в городе пойдут дожди и наступит спад жары.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, после сильной жары в +38°С в городе заметно снизится температура воздуха. "В связи с прохождением фронтальных разделов ожидается небольшой спад жары до 33 градусов. Во второй половине дня или даже ближе к вечеру возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром", – отметил синоптик. Специалист предоставил предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. 10 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +31+33°С. 11 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С. 12 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С. 13-14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С. 15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С. 16 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +33+35°С. Ранее редакция обращалась к синоптикам за разъяснениями по изменениям погодных условий в Алматы летом 2024 года. Читайте также FlyArystan оштрафовали почти на 4 млн тенге Авиакомпанию FlyArystan привлекут к ответственности 53 дня лечения, 5 операций: казахстанец выжил после удара током мощностью 10 тыс. вольт

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