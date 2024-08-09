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Долгожданное похолодание придет в Алматы в выходные

погода в Алматы летом, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:18 Фото: pexels
В субботу и воскресенье алматинцы смогут ощутить приятное снижение температуры до 30-33 градусов. Как рассказали Zakon.kz синоптики, в городе пойдут дожди и наступит спад жары.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, после сильной жары в +38°С в городе заметно снизится температура воздуха.

"В связи с прохождением фронтальных разделов ожидается небольшой спад жары до 33 градусов. Во второй половине дня или даже ближе к вечеру возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром", – отметил синоптик.

Специалист предоставил предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

10 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +31+33°С.

11 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

12 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

13-14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С.

15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С.

16 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +33+35°С.

Ранее редакция обращалась к синоптикам за разъяснениями по изменениям погодных условий в Алматы летом 2024 года.

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