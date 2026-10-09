Дожди и похолодание придут в Алматы после теплых выходных

В Алматы после солнечных и сухих субботы с воскресеньем ожидаются осадки и понижение температуры. В середине следующей недели будут наблюдаться ненастные дни, но к выходным вновь потеплеет до +22°C. Подробный прогноз по дням предоставила Zakon.kz казахстанский синоптик.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, ближайшие выходные и начало недели будут теплыми. Но потом начнутся осадки, за которыми последует холод.

"В начале прогнозируемого периода в Алматы ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью и относительно теплым температурным фоном. Ночная температура воздуха составит +8+13°C. В середине периода погода изменится: пройдут дожди, на фоне понижения дневной температуры воздуха до +17+19°C", – сказала синоптик.

Вместе с тем, по ее словам, в дальнейшем осадки прекратятся, и к концу периода вновь установится погода без осадков с постепенным повышением дневной температуры до +20+22°C.

Также не исключены ветреные дни.

"Ветер в течение периода северо-восточный, восточный 3-8 м/с, в середине периода, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается усиление ветра с порывами до 13 м/с", – добавила представитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды по Алматы с 10 по 16 октября 2026 года:

10-11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

12 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +17+19°С.

13 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

15-16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

Ранее в РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 10 октября 2026 года.