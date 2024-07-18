Полицейские Алматы за сутки изъяли 8 тысяч вейпов
Фото: pxhere
Полицейские Алматы отчитались, что в течение суток изъяли 8 тысяч вейпов. Запрещенную продукцию реализовывали на онлайн-площадках, сообщает Zakon.kz.
"Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы. Как показали проведенные мероприятия, так называемые точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, словом, с соблюдением мер конспирации". Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов
Он добавил, что некогда функционировавшие официальные магазины закрыты, поэтому вейпы стали продавать онлайн.
Материал по теме
Всё запарили: почему в Казахстане запретили вейпы и как это скажется на здоровье людей
Только за минувшие сутки из незаконного оборота изъяты более 8 тысяч вейпов и составляющие к ним.
19 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript