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Полицейские Алматы за сутки изъяли 8 тысяч вейпов

Полицейские Алматы изъяли за сутки 8 тысяч вейпов, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:29 Фото: pxhere
Полицейские Алматы отчитались, что в течение суток изъяли 8 тысяч вейпов. Запрещенную продукцию реализовывали на онлайн-площадках, сообщает Zakon.kz.
"Схема преступного промысла была такова: посредством мессенджеров фигуранты получали онлайн-заказ с указанием количества товара и адреса его поставки. Доставку покупателю осуществляли через курьерские службы. Как показали проведенные мероприятия, так называемые точки отправки вейпов дислоцировались в подвальных помещениях многоэтажек, внутри компьютерных клубов, словом, с соблюдением мер конспирации". Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов

Он добавил, что некогда функционировавшие официальные магазины закрыты, поэтому вейпы стали продавать онлайн.

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Только за минувшие сутки из незаконного оборота изъяты более 8 тысяч вейпов и составляющие к ним.

19 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

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