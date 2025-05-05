Капшагайское водохранилище второй год подряд заполнено на 100%

Второй год подряд Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%. Сейчас в водохранилище собрано около 18,5 млрд кубометров воды. Такой хорошей новостью 5 мая 2025 года с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

В заявлении специалистов отмечено, что год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет.

Так, наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить водой Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения в Алматинской области.

В министерстве также уточнили, что Капшагайское водохранилище регулирует сток реки Или.

"С начала 2025 года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Благодаря обильной подаче воды за год уровень озера Балхаш вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.

"Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш". Глава Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков

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