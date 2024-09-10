В Алматы обновят одну из главных городских аллей

В Турксибском районе Алматы появится обновленная досуговая зона. По данным городского акимата, реконструкция охватит аллею в микрорайоне Жулдыз, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что проектом предусмотрены все детали для комфортного времяпрепровождения. К примеру, новые детские и спортивные площадки с 25 МАФами, пешеходные дорожки, 60 скамей и урн, 114 точек уличного освещения и автополив зеленых насаждений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, реконструкция затронет и существующие объекты благоустройства. Например, планируется полностью отреставрировать баскетбольную площадку, расположенную на участке.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также на сегодняшний день продолжаются работы по укладке газона и монтажу МАФов.

Завершение работ ожидается к концу сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о новой бесплатной кемпинг-зоне в Алматы. Она расположена на поляне Альпинград, на высоте 3450 метров над уровнем моря. Альпинград окружен известными вершинами Амангельды, Маншук Маметовой, Пионер, 28 героев-панфиловцев, что делает его идеальным местом для привала.