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В Алматы обновят одну из главных городских аллей

В Алматы обновят одну из главных городских аллей, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:26 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Турксибском районе Алматы появится обновленная досуговая зона. По данным городского акимата, реконструкция охватит аллею в микрорайоне Жулдыз, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что проектом предусмотрены все детали для комфортного времяпрепровождения. К примеру, новые детские и спортивные площадки с 25 МАФами, пешеходные дорожки, 60 скамей и урн, 114 точек уличного освещения и автополив зеленых насаждений.

В Алматы обновят одну из главных городских аллей, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:26

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, реконструкция затронет и существующие объекты благоустройства. Например, планируется полностью отреставрировать баскетбольную площадку, расположенную на участке.

В Алматы обновят одну из главных городских аллей, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:26

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также на сегодняшний день продолжаются работы по укладке газона и монтажу МАФов.

Завершение работ ожидается к концу сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о новой бесплатной кемпинг-зоне в Алматы. Она расположена на поляне Альпинград, на высоте 3450 метров над уровнем моря. Альпинград окружен известными вершинами Амангельды, Маншук Маметовой, Пионер, 28 героев-панфиловцев, что делает его идеальным местом для привала.

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