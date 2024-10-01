Спустя 81 год родные узнали о месте захоронения красноармейца из Казахстана

Красноармеец Алишер Кизинбаев погиб в 1943 году в Белгородском районе Курской области, где был похоронен в братской могиле. Спустя 81 год родные узнали о месте захоронения пропавшего без вести солдата, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2024 года, рассказали в Министерстве обороны (МО) РК.

"В столичном Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась церемония передачи родным бойца горсти земли, привезенной с места захоронения", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Траурный митинг начался с минуты молчания. В нем приняли участие заместитель председателя РОО "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майор в отставке Марат Нагуманов, представители Минобороны, военнослужащие Акмолинского регионального гарнизона, родные погибшего – Жаркын Кизинбаева и Бахыт Мамиров.

Фото: gov.kz

Родился Алишер Кизинбаев в 1903 году в Кызылординской области. В начале тридцатых годов в период голодомора его семья покинула родные места и переехала в Узбекистан.

По словам Жаркын Кизинбаевой, ее дядя был призван на фронт в начале Великой Отечественной войны Бухарским районным военкоматом.

Фото: gov.kz

"До войны наш дядя Алишер успел жениться, у него подрастал сын. За время разлуки родные получили от него лишь несколько коротких писем. Последнюю весточку полевая почта принесла в 1943 году, затем связь прервалась. Все это время мы искали его", – поделилась родственница.

Надежда появилась лишь два года назад, когда родственники нашли схожие данные на поисковых сайтах.

"Благодаря поисковикам стало известно, что боец похоронен в братской могиле в Курской области России. Родные погибшего Жаркын Кизинбаева и Бахыт Мамиров выразили благодарность Министерству обороны РК и поисковикам". Пресс-служба МО РК

Фото: gov.kz

По данным оборонного ведомства, сегодня потомки бойца живут в нашей стране, в Узбекистане и Кыргызстане. По их желанию реликвия будет перевезена в Бухару, где проживают близкие родственники Алишера Кизинбаева.

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