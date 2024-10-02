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Законодательство РК

Вымогательство, покушение на убийство, крупные кражи: несколько ОПГ обезвредили в Улытауской области

В Улытауской области задержали несколько ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 09:24 Фото: МВД РК
За последний месяц в Улытауской области задержали несколько преступных группировок, орудующих в градообразующих предприятиях, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО "Корпорация Казахмыс" пресекли криминальную деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов.

"В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", – рассказал 2 октября начальник управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также полиция задержала участников еще одной группировки, которых подозревают в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года.

"Обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применив физическую силу и угрожая оружием. Кроме того, раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшего место в 2018 году. Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство", – продолжил Куандык Алпыс.

Всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов. Проведено более 20 обысков, в результате изъято пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и три обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка.

"По всем фактам проводится досудебное расследование. Работа по пресечению деятельности криминальных группировок в регионах продолжается", – резюмировал спикер.

1 октября 2024 года в МВД РК рассказали о задержании группы преступников, совершивших преступления в соседних государствах.

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