Вымогательство, покушение на убийство, крупные кражи: несколько ОПГ обезвредили в Улытауской области
По информации МВД РК, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО "Корпорация Казахмыс" пресекли криминальную деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов.
"В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", – рассказал 2 октября начальник управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Также полиция задержала участников еще одной группировки, которых подозревают в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года.
"Обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применив физическую силу и угрожая оружием. Кроме того, раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшего место в 2018 году. Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство", – продолжил Куандык Алпыс.
Всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов. Проведено более 20 обысков, в результате изъято пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и три обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка.
"По всем фактам проводится досудебное расследование. Работа по пресечению деятельности криминальных группировок в регионах продолжается", – резюмировал спикер.
1 октября 2024 года в МВД РК рассказали о задержании группы преступников, совершивших преступления в соседних государствах.