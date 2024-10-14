Супруга Ильи Ильина рассказала, почему ей запретили водить автомобиль

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин вместе со своей командой разработал свой метод, благодаря которому он стал успевать делать больше дел. Его супруга Татьяна объяснила, почему он категорические запретил ей водить автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Об этом пара записала ролик и опубликовала в Instagram.

"Илья запустил свой метод, и мы по нему живем, поэтому мне категорически запрещено ездить за рулем. У нас есть Азамат. У меня язык не поворачивается его назвать водителем, потому что он у нас уже как член семьи. Не только возит нас куда-то. Мне кажется, что наша доча больше тянется к нашей няне и Азамату, чем к нам", – рассказала Татьяна.

По ее словам, благодаря этому пара успевает сделать много дополнительной работы – переговоры, звонки, редактирование каких-то документов. Согласно методу, каждая минута в их графике должна быть прописана.

"Сейчас посмотрим, как мы запоем на шестой неделе", – пошутил Ильин.

Также Татьяна рассказала, что "Метод Ильина" это смягченная и адаптированная олимпийская программа подготовки спортсменов.

Между тем подписчики восхитились нежностью супруги спортсмена и пожелали паре счастья:

– Татьяна такая нежная и прелестная, мягкая душа. – Татьяна не только красивая, но такая мудрая. Так нравится ваше спокойствие, доброта.

– Родные наши, любимые наши, будьте счастливы от всего сердца.

Ранее Ильин показал подросшую дочку и вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков.