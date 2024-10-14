Супруга Ильи Ильина рассказала, почему ей запретили водить автомобиль
Об этом пара записала ролик и опубликовала в Instagram.
"Илья запустил свой метод, и мы по нему живем, поэтому мне категорически запрещено ездить за рулем. У нас есть Азамат. У меня язык не поворачивается его назвать водителем, потому что он у нас уже как член семьи. Не только возит нас куда-то. Мне кажется, что наша доча больше тянется к нашей няне и Азамату, чем к нам", – рассказала Татьяна.
По ее словам, благодаря этому пара успевает сделать много дополнительной работы – переговоры, звонки, редактирование каких-то документов. Согласно методу, каждая минута в их графике должна быть прописана.
"Сейчас посмотрим, как мы запоем на шестой неделе", – пошутил Ильин.
Также Татьяна рассказала, что "Метод Ильина" это смягченная и адаптированная олимпийская программа подготовки спортсменов.
Между тем подписчики восхитились нежностью супруги спортсмена и пожелали паре счастья:
– Татьяна такая нежная и прелестная, мягкая душа.
– Татьяна не только красивая, но такая мудрая. Так нравится ваше спокойствие, доброта.
– Родные наши, любимые наши, будьте счастливы от всего сердца.
Ранее Ильин показал подросшую дочку и вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков.