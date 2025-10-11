#АЭС в Казахстане
События

Президент Токаев осмотрел новый пешеходный бульвар в Астане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 14:05 Фото: Акорда
11 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в столичном районе Нура, сообщает Zakon.kz.

Первый этап работ, охвативший территорию 3,8 гектара, завершен. Проект включает пешеходные и велосипедные дорожки, архитектурные элементы и искусственные пруды, сообщила пресс-служба Акорды.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил президенту, что в настоящее время в городе реализуется комплексная программа по благоустройству 170 общественных пространств и дворов.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Работы ведутся в Ботаническом саду, Триатлон парке, парках имени Ататюрка, Мира и согласия, Президентском парке и на главных улицах.

Кроме того, разработана концепция благоустройства аллеи "Мыңжылдық"". Завершается реконструкция набережной реки Есиль.

Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры города, созданию современной, комфортной и экологичной среды для жителей столицы.

Также сегодня, 11 октября, Токаев принял участие в экологической акции в Ботаническом саду Астаны и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
