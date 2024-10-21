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Кызылординские аграрии сэкономили 200 млн кубометров воды

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 08:43 Фото: primeminister.kz
Аграрии региона внедрили водосберегающие технологии, что позволило им сэкономить несколько млн куб. м воды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации страны, сэкономленный объем воды направили в Аральское море.

"В поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды. Это в три раза больше, чем в прошлом", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что на сегодняшний день общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров.

"Мы увеличили субсидирование затрат аграриев на внедрение водосберегающих технологий c 50 до 80%. В течение ближайших трех лет размер субсидий для крестьянских хозяйств, использующих поливную воду с применением водосберегающих технологий, вырастет с 50% до 85%", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

9 октября стало известно, что в этом году план подачи воды в Аральское море выполнен почти на 100%.

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