Кызылординские аграрии сэкономили 200 млн кубометров воды

Аграрии региона внедрили водосберегающие технологии, что позволило им сэкономить несколько млн куб. м воды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации страны, сэкономленный объем воды направили в Аральское море.

"В поливной сезон 2024 года в море было направлено около 1 млрд кубометров воды. Это в три раза больше, чем в прошлом", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что на сегодняшний день общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров.

"Мы увеличили субсидирование затрат аграриев на внедрение водосберегающих технологий c 50 до 80%. В течение ближайших трех лет размер субсидий для крестьянских хозяйств, использующих поливную воду с применением водосберегающих технологий, вырастет с 50% до 85%", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

9 октября стало известно, что в этом году план подачи воды в Аральское море выполнен почти на 100%.