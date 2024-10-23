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Президент Казахстана присвоил высокие звания актрисам театра им. Н. Сац

присвоены почетные звания актрисам, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:11 Фото: freepik
23 октября Касым-Жомарт Токаев наградил выдающихся граждан страны в преддверии национального праздника Дня Республики. Почетные звания присвоены казахстанским актрисам, внесшим серьезный вклад в развитие театрального искусства страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т. Медетбеку, В. Михайлову, И. Сапарбаю. Звание "Қазақстанның халық әртісі" – актерам театра и кино К. Жумабекову, Л. Каден, О. Коржевой, И. Лебсак, Р. Махпировой, Г. Шынтемир, А. Идрышевой, оперным певицам М. Мухамедкызы и Дж. Баспаковой, дирижеру А. Мухитдинову, кюйши С. Турысбеку, певице М. Ильясовой.

За выдающиеся заслуги в области театрального искусства Казахстана президент своим указом присвоил высокое звание "Қазақстанның халық әртісі" ведущей актрисе Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац Ольге Коржевой.

актрииса награждена президентом Токаевым , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:11

Фото: sats.kz

Актриса Коржева Ольга Владимировна ранее была награждена орденом "Құрмет", званием "Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі" (Заслуженная артистка Казахстана, 1998 год), медалью "Ерен еңбегі үшін" (За трудовое отличие, 2008 год), Нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі" (Отличник культуры), Почетной грамотой (МКС, 2022 года). Кроме того, награждена номинацией "Театр өнері" и "Үздік әйел адам рөлі" (первая национальная премия UMAI в области искусства) в 2022 году.

Ольга Коржева окончила Свердловский государственный театральный институт. В труппе Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Наталии Сац служит с 1990 года.

Начинала свой творческий путь под руководством легендарного мастера, режиссера театра Бориса Преображенского, является его воспитанницей. Сыграла в более чем 50-ти спектаклях. Яркая и самобытная, она покоряет зрителей своим незаурядным дарованием, изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, неподдельной искренностью и обаянием.

Татьяна Костюченко, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:11

Фото: sats.kz

Почетного звания Республики Казахстан "Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана") удостоена ведущая актриса Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац Татьяна Костюченко. Артистка служит в театре с 1996 года.

Костюченко Татьяна Александровна – одна из ведущих актрис театра, которая сегодня сама передает опыт студентам.

Окончила Киргизский государственный институт искусств им. Б. Бейшеналиевой. С начала своего творческого пути Татьяна Александровна убедительно заявила о себе как о глубокой, неординарной и талантливой актрисе. Интеллектуальная, обаятельная, невероятно правдивая, со своим неповторимым актерским почерком и умением виртуозно перевоплощаться в самые разные образы, она, выходя на сцену, всегда рассказывает зрителям живую человеческую историю. Каждая ее роль отличается четкостью рисунка, строгостью отбора выразительных средств и силой внутренней убежденности в правоте своей героини.

Мастер сцены Костюченко Татьяна Александровна является кавалером ордена "Құрмет".

Редакция Zakon.kz поздравляет прекрасных актрис ТЮЗа им. Н. Сац с высокой наградой и желает дальнейших творческих успехов.

Ранее стало известно, за какие заслуги президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащих и правоохранителей.

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