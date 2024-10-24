Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двухнедельного малыша спасли врачи в Туркестанской области

Новорожденный, младенец, ребенок, врач, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 03:44 Фото: primeminister.kz
Врачи в Туркестанской области спасли жизнь новорожденному с редкой болезнью печени, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба областного акимата, малыша срочно перевели из Келесской районной больницы "Абай" в отделение реанимации новорожденных областной детской больницы.

Операция, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 03:44

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В результате обследования УЗИ выявлены признаки скопления большого количества жидкости в брюшной полости. Ребенку провели экстренную операцию, которая завершилась остановкой острого кровотечения и энуклеацией кисты. Последующие операции прошли без осложнений и малыша выписали через две недели.

А в Алматы врачи удалили у младенца килограммовую опухоль.

Читайте также

вручение ключей
В Шымкенте накануне Дня Республики ключи получили очередники и участники программы ренновации жилья
открытие школы
Новые комфортные школы открылись в Шымкенте накануне Дня Республики
Посуда
Долговечные сосуды для кумыса сделал собственными руками школьник из Абайской области
Алия Абди
Казахстан Туркестан Туркестанская область 2024 год Хорошие новости Врачи Болезни Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Василиса Володина, гороскоп на ноябрь 2024
Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым придется туго в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: