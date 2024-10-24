Двухнедельного малыша спасли врачи в Туркестанской области
Фото: primeminister.kz
Врачи в Туркестанской области спасли жизнь новорожденному с редкой болезнью печени, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба областного акимата, малыша срочно перевели из Келесской районной больницы "Абай" в отделение реанимации новорожденных областной детской больницы.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В результате обследования УЗИ выявлены признаки скопления большого количества жидкости в брюшной полости. Ребенку провели экстренную операцию, которая завершилась остановкой острого кровотечения и энуклеацией кисты. Последующие операции прошли без осложнений и малыша выписали через две недели.
А в Алматы врачи удалили у младенца килограммовую опухоль.
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