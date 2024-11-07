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Законодательство РК

Антикор разоблачил главу корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:07 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области заподозрила в мошенничестве руководителя корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Антикора за 7 ноября 2024 года, главу подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счет под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка.

"Расследование продолжается", – уточнили специалисты.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

5 ноября 2024 года в Антикоррупционной службе рассказали о приговоре, который вынес суд Медеуского района Алматы. Согласно ему, осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан" Өмірәліұлы С.

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