Сотрудники Алматинского зоопарка, которому исполнилось 87 лет, обратились к казахстанцам

Алматинскому зоопарку, в котором живут четыре тысячи постояльцев, исполнилось 87 лет. В данное время зверинец готовят к зиме. На открытом воздухе останутся лишь белые медведи, тигры и волки. А как живут во время холодов другие животные в зоопарке, читайте в материале Zakon.kz.

По информации КТК, особо чувствительными оказались обезьяны. Поэтому их первыми перевели в закрытые помещения. Теперь 47 приматов живут в других клетках. Они меньшего размера, но тут звери чувствуют себя спокойнее, рассказывает смотритель Шолпан Абдибекова, которая за 30 лет работы научилась тонко чувствовать настроения своих подопечных. От депрессии обезьян спасает сладкий рацион. В данное время в нем манго, ананасы и апельсины. Иногда Шолпан балует приматов йогуртами и кефиром. А чтобы звери не простужались, на ночь заботливо укрывает их одеялом.

"Один раз у меня такой интересный случай был. Дождь шел, а солнца нет. И шимпанзе показывает мне, что-то просит. Я все даю: это даю, это даю, это даю: "Вот это тебе", и манго даю, сок даю, мандарин. Ничего нет. Потом я говорю: "Что тебе надо?" Потом смотрю, он на окошко смотрит. И на окошке это одеяло. "Вот это?" – "Да! Какая ты мама? Давно должна была понять!" Потому что стемнело, темно стало. Они хотели спать, а без одеяла не хотели спать". Завотделом приматов Алматинского зоопарка Шолпан Абдибекова

Повышенное внимание и к другим животным. У смотрителей весь день расписан: уборки, кормежки и игры. Зоологи устраивают целые конкурсы, чтобы запертые в утепленных помещениях звери ни в коем случае не заскучали. Животные охотно принимают в них участие, если, конечно, не заняты своими, более важными делами.

"Обогащение разнообразное. То есть мы один день можем проводить кормовое обогащение. То есть прятать им корма в какие-то игрушки, чтобы они это искали, доставали. Не просто положили им корм, и они его съели. А для того, чтобы этот корм получить, необходимо там найти мешок, разорвать его, вытащить там какую-то коробочку из сена и съесть". Сотрудник научного отдела Алматинского зоопарка Юлия Дудкина

Но не все животные нуждаются в такой заботе. Многие хищники продолжают наслаждаться последними теплыми деньками на улице. Они беспечно лежат на солнце и в зимники зайдут лишь при сильном холоде. Эти помещения тут, кстати, тоже нуждаются в заботе – ведь самому свежему из них уже 21 год.

"Многие зимники Алматинского зоопарка построены в прошлом веке: в 60-х, 70-х годах. Самое свежее, так сказать, здание построено в нулевых годах, в 2003 году построен вот "жирафятник". И морально, и физически устарели. Поэтому у нас такая радостная новость, которую мы ждем, – это реконструкция зоопарка, строительство новых комплексов: "Арктика" и "Африканская саванна". Руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова

Сейчас в Алматинском зоопарке 370 видов разных животных. Но это число может увеличиться. Смотрители предполагают, что в следующем году территория расширится. Появятся новые павильоны, где будут жить еще и звери из разных зоопарков Азии, Южной и Северной Америки. И каждый из них не останется без теплой заботы и внимания – ни летом, ни зимой, уверяют сотрудники зоопарка.

Отметим, что в этом году зоопарк отмечает свое 87-летие, в связи с чем представители зверинца опубликовали обращение к пользователям Сети.

"В наш день рождения мы желаем всем нашим подписчикам добра, счастья и здоровья. А со своей стороны будем стараться стать лучше, делиться позитивными новостями и, самое главное, знаниями. Ведь наша главная миссия – привить любовь и бережное отношение к животным у больших и маленьких посетителей зоопарка", – написали представители зоопарка.

Ранее Алматинский зоопарк показал досуг белой медведицы Пурги.