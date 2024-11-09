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Зачем в одном из районов Костанайской области приготовили более двух тонн баурсаков

Зачем в одном из районов Костанайской области приготовили более 2 тонн баурсаков, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 10:15 Фото: Instagram/qamysty_qostanai_media
Жители Камыстинского района Костанайской области приготовили более двух тонн баурсаков. Таким образом они подтвердили рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Камыстинские новости", 7 ноября 2024 года в Камыстинский район приехал официальный представитель КИнЭС (казахстанский информационно-энциклопедический справочник – казахстанский аналог книги Гиннесса) Куандык Кудайбергенов для фиксации мирового рекорда Гиннесса – приготовление камыстинцами самого большого количества баурсаков – 2100 кг.

На центральной площади села Камысты разместились три юрты, пять больших палаток, установлено большое количество печей, нарублено бесчисленное количество дров. С самого утра на площади велась подготовительная работа. Ближе к полудню жители района приступили к готовке первых баурсаков. Участники "Бауырсақ-fest" действовали сообща, как единый механизм – одни раскатывали тесто, другие нарезали, третьи жарили, а последние – бережно подсчитывали их количество.

К завершению готовки первого дня камыстинцы успели приготовить порядка тонны баурсаков. Итоги были подведены 8 ноября.

"Камыстинцы подтвердили рекорд Гиннесса! Приготовили 2339 кг 650 грамм баурсаков!" – говорится в публикации газеты.

30 октября 2024 года стало известно, что более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане.

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