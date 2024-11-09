Зачем в одном из районов Костанайской области приготовили более двух тонн баурсаков

Жители Камыстинского района Костанайской области приготовили более двух тонн баурсаков. Таким образом они подтвердили рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Камыстинские новости", 7 ноября 2024 года в Камыстинский район приехал официальный представитель КИнЭС (казахстанский информационно-энциклопедический справочник – казахстанский аналог книги Гиннесса) Куандык Кудайбергенов для фиксации мирового рекорда Гиннесса – приготовление камыстинцами самого большого количества баурсаков – 2100 кг.

На центральной площади села Камысты разместились три юрты, пять больших палаток, установлено большое количество печей, нарублено бесчисленное количество дров. С самого утра на площади велась подготовительная работа. Ближе к полудню жители района приступили к готовке первых баурсаков. Участники "Бауырсақ-fest" действовали сообща, как единый механизм – одни раскатывали тесто, другие нарезали, третьи жарили, а последние – бережно подсчитывали их количество.

К завершению готовки первого дня камыстинцы успели приготовить порядка тонны баурсаков. Итоги были подведены 8 ноября.

"Камыстинцы подтвердили рекорд Гиннесса! Приготовили 2339 кг 650 грамм баурсаков!" – говорится в публикации газеты.

30 октября 2024 года стало известно, что более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане.