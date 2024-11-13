Бизнесмен намеренно обанкротил и продал свою фирму: названа причина и наказание

В Жамбылской области прокуроры выявили фиктивное банкротство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 ноября 2024 года в прокуратуре Жамбылской области, при изучении решений районных судов было выявлено незаконное прекращение дела об административном правонарушении, связанного с преднамеренным доведением до банкротства.

"В частности, постановлением Шуского районного суда от 15 марта 2024 года производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 182 КоАП в отношении гражданина Х. прекращено за отсутствием состава правонарушения. Однако изучение материалов дела показало, что нарушитель с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов и сокрытия доходов преднамеренно довел до банкротства принадлежащее ему ТОО и продал его", – сообщили в прокуратуре.

На основании внесенного акта прокурорского реагирования 5 сентября 2024 года Жамбылским областным судом решение суда первой инстанции отменили. Нарушителя признали виновным по ч. 1 ст. 182 КоАП с назначением ему наказания в виде административного штрафа в сумме 738 400 тенге.

В настоящее время принимаются меры по взысканию налоговой задолженности.

Ранее заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Сеилжан Ахметов рассказал, по каким причина казахстанцам отказывали в процедуре признания их банкротами.