Объявленный в розыск казахстанец задержан в Москве и экстрадирован на родину: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Казахстан из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин РК. Об этом 18 августа 2026 года заявила Генеральная прокуратура (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что в феврале 2019 года подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами троих граждан в сумме 500 тыс. долларов. Он им пообещал оказать содействие в заключении контракта на добычу золотосодержащей руды на месторождении в Акмолинской области.

Кроме того, в 2021 году он же убедил двоих предпринимателей передать ему 93,4 млн тенге за содействие в заключении с АО "НК "КазАвтоЖол" контракта на выполнение дорожно-строительных работ.

"После совершения преступлений подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года он был задержан в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – следует из релиза, распространенного во вторник.

В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

12 августа 2026 года стало известно, что из Вьетнама в Казахстан экстрадировали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на мать. По данным Генпрокуратуры, в ноябре 2025 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, после словесного конфликта несколько раз ударил мать ножом. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли на территории Вьетнама.