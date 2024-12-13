#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.91
548.85
5.05
События

Передача осужденных лиц: Казахстан и Марокко подписали важный документ

Передача осужденных лиц: Казахстан и Марокко подписали важный документ, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 09:29 Фото: Telegram/GenPr
Генпрокурор Казахстана Берик Асылов посетил с рабочим визитом Марокко. В ходе переговоров с министром юстиции Абдель Латифом Уахби обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 декабря 2024 года в пресс-службе главного надзорного органа РК, итогом встречи стало заключение межгосударственных соглашений о выдаче преступников, о правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных лиц.

По словам Берика Асылова, заключение подобного рода соглашений с Королевством Марокко имеет для Казахстана крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой.

При этом Генпрокурор РК напомнил, что 12 лет назад аналогичные международные договоры наша страна уже подписала с близлежащим к Марокко европейским государством – Королевством Испания.

"Закрывая возможные маршруты для преступников и укрепляя механизмы правового взаимодействия, Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений".Пресс-служба ГП РК

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что подписанные международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в частности, ее транснациональным видам, и внести весомый вклад в обеспечение правопорядка, защиты конституционных прав и законных интересов граждан обоих государств.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 09:29
Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 09:29

22 октября 2024 года в Генпрокуратуре рассказали, как ловят беглецов для экстрадиции в Казахстан.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Halyk признан лучшим банком в Казахстане
События
10:06, Сегодня
Halyk признан лучшим банком в Казахстане
Международный центр дуального обучения создается в Костанае
События
10:00, Сегодня
Международный центр дуального обучения создается в Костанае
Команда "Челси" поделилась кадрами из Алматы и вызвала критику казахстанцев
События
09:36, Сегодня
Команда "Челси" поделилась кадрами из Алматы и вызвала критику казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: