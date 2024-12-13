Передача осужденных лиц: Казахстан и Марокко подписали важный документ

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов посетил с рабочим визитом Марокко. В ходе переговоров с министром юстиции Абдель Латифом Уахби обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 декабря 2024 года в пресс-службе главного надзорного органа РК, итогом встречи стало заключение межгосударственных соглашений о выдаче преступников, о правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных лиц.

По словам Берика Асылова, заключение подобного рода соглашений с Королевством Марокко имеет для Казахстана крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой.

При этом Генпрокурор РК напомнил, что 12 лет назад аналогичные международные договоры наша страна уже подписала с близлежащим к Марокко европейским государством – Королевством Испания.

"Закрывая возможные маршруты для преступников и укрепляя механизмы правового взаимодействия, Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений". Пресс-служба ГП РК

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что подписанные международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в частности, ее транснациональным видам, и внести весомый вклад в обеспечение правопорядка, защиты конституционных прав и законных интересов граждан обоих государств.

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