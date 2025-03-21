О ситуации на дорогах Казахстана 21 марта: в трех областях изменились условия движения
Фото: Zakon.kz
В нескольких регионах Казахстана с раннего утра 21 марта 2025 года изменились условия проезда транспорта по некоторым трассам. Информацией с Zakon.kz поделились в АО "НК "ҚазАвтоЖол".
В 08:00 открыто движение для грузового автотранспорта на следующих трассах республиканского значения:
Северо-Казахстанская область
- в связи с завершением восстановительных работ по объездной дороге доступен для движения участок автодороги KАZ02 "Астана – Кокшетау – (с обходом) – Петропавловск – граница России" 496-465 км (от г. Мамлютка Мамлютского района до гр. РФ пункт пропуска Жана Жол).
Кроме того, с 08:00 в двух областях на республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область:
- автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (город Кандыагаш – город Эмба).
Костанайская область:
- автодорога "Подъезд к с. Мариновка" 9 км.
В настоящее время для содержания дорог задействованы 104 единицы спецтехники и 142 специалиста.
Казахстанцам напомнили, что получить дополнительную информацию о состоянии автодорог можно, позвонив в Call-центр 1403, который работает круглосуточно.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий 21 марта 2025 года,
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