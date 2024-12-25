Авиакатастрофа в Актау: Бектенов доложил Токаеву о текущей ситуации
Согласно данным пресс-службы главы правительства, Токаеву было доложено о проводимой работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим.
Отмечено, что на месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники.
Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Также сказано, что совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.
В заключении президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.