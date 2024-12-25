Авиакатастрофа в Актау: Бектенов доложил Токаеву о текущей ситуации

Сегодня, 25 декабря 2024 года, в Казахстане создали Правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы самолета авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта Актау. Премьер-министр Олжас Бектенов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о текущей ситуации, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы главы правительства, Токаеву было доложено о проводимой работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим.

Отмечено, что на месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники.

Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также сказано, что совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

В заключении президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

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25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.