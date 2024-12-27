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События

Предприятие за 1 млрд тенге, снабжающее водой жителей Алматинской области, незаконно отдали частнику

Алматинская область, Таусамалы, водоснабжение, незаконная приватизация, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 14:42 Фото: pixabay
Прокуратура Карасайского района Алматинской области вернула государству незаконно приватизированное предприятие стоимостью более 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Прокуратуры Алматинской области, анализ выявил нарушения порядка проведения торгов при приватизации государственного коммунального предприятия "Таусамалы" в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой.

"Стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге. В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 21 октября 2024 года требования прокуратуры были удовлетворены. Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу", – сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что возвращение предприятия "Таусамалы" в государственную собственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения.

Осенью 2024 года в Казахстане обновили правила продажи объектов приватизации.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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