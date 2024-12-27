Предприятие за 1 млрд тенге, снабжающее водой жителей Алматинской области, незаконно отдали частнику

Прокуратура Карасайского района Алматинской области вернула государству незаконно приватизированное предприятие стоимостью более 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Прокуратуры Алматинской области, анализ выявил нарушения порядка проведения торгов при приватизации государственного коммунального предприятия "Таусамалы" в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой.

"Стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге. В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 21 октября 2024 года требования прокуратуры были удовлетворены. Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу", – сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что возвращение предприятия "Таусамалы" в государственную собственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения.

Осенью 2024 года в Казахстане обновили правила продажи объектов приватизации.