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События

Со дня открытия высокогорного спортивного комплекса "Медеу" прошло 52 года

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 08:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
28 декабря 1972 года в горах над столицей Казахской ССР Алма-Атой была открыта "фабрика рекордов", сообщает Zakon.kz.

Спортивный комплекс "Медеу" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медеу" состоялось 28 декабря 1972 года.

Легендарный ледовый комплекс "Медеу" – самый высокогорный открытый стадион: 10 500 кв. м льда на высоте 1 691 м над уровнем моря.Тогда под основанием катка было проложено 170 км охлаждающих труб.

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 08:35

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Это позволяло держать ледовое поле 8 месяцев в году, а конькобежные дорожки – круглый год.За 20 последних лет на уникальном льду "Медеу" конькобежцы установили около 200 мировых рекордов.

К другим важным событиям: ранее сообщалось, что в Атырау установили необычную 18-метровую елку.

Аксинья Титова
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