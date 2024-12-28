Со дня открытия высокогорного спортивного комплекса "Медеу" прошло 52 года

28 декабря 1972 года в горах над столицей Казахской ССР Алма-Атой была открыта "фабрика рекордов", сообщает Zakon.kz.

Спортивный комплекс "Медеу" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медеу" состоялось 28 декабря 1972 года.

Легендарный ледовый комплекс "Медеу" – самый высокогорный открытый стадион: 10 500 кв. м льда на высоте 1 691 м над уровнем моря.Тогда под основанием катка было проложено 170 км охлаждающих труб.

Фото: Zakon.kz/Ян Благов

Это позволяло держать ледовое поле 8 месяцев в году, а конькобежные дорожки – круглый год.За 20 последних лет на уникальном льду "Медеу" конькобежцы установили около 200 мировых рекордов.

К другим важным событиям: ранее сообщалось, что в Атырау установили необычную 18-метровую елку.