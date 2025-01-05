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События

Хищение более миллиарда тенге: дело бывшего вице-министра культуры передали в суд

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции 5 января 2025 года заявили, что завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 1 млрд тенге.

"13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", – говорится в сообщении Антикора, распространенном в воскресенье.

Согласно положениям ст. 201 УПК РК, иная информация распространению не подлежит.

В постановлении судьи межрайонного суда по уголовным делам Астаны Каната Тобагалиулы от 25 декабря прошлого года указано, что главное судебное разбирательство по делу Ерлана Кожагапанова назначено на 8 января 2025 года.

Экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова обвиняют по п. 3 ч. 4 ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК РК. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Чиновника защищают пять адвокатов. Второй фигурант дела – руководитель компании SUCCESS K Ляззат Коккозова – предана суду по п. 2 ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК. Она находится под домашним арестом.

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За что задержали бывшего вице-министра культуры и спорта Кожагапанова
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1 марта 2024 года стало известно, что экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова задержали по подозрению в коррупции. По данным Антикора, ущерб по делу бывшего вице-министра составляет свыше 1 млрд тенге.

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года. В разные годы он работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021-го по апрель 2022 года был советником премьер-министра.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Бауыржан Муканов
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