Крушение самолета в Актау: Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию

Министерство транспорта РК выступило с важным заявлением по самолету Azerbaijan Airlines, потерпевшему крушение в Актау. Из него следует, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию, сообщает Zakon.kz.

О том, что "черные ящики" отправят в Бразилию, в ведомстве заявили 29 декабря 2024 года.

"Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. "Черные ящики" будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 30 декабря, в Telegram-канале Минтранспорта РК.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.