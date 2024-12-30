Крушение самолета в Актау: Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию
Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство транспорта РК выступило с важным заявлением по самолету Azerbaijan Airlines, потерпевшему крушение в Актау. Из него следует, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию, сообщает Zakon.kz.
О том, что "черные ящики" отправят в Бразилию, в ведомстве заявили 29 декабря 2024 года.
"Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. "Черные ящики" будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 30 декабря, в Telegram-канале Минтранспорта РК.
25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.
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Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.
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