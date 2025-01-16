Акимат Астаны сделал заявление по поводу аэропорта

16 января 2025 года в акимате Астаны рассказали о том, что АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переходит на баланс города, в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Произошло это потому, что завершился срок действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО "Terminals Astana Airport Management".

"Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года", – сообщили в акимате.

Там добавили, что в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО "Terminals Astana Airport Management".

Осенью 2024 года аэропорт Астаны заявил о намерении поднять стоимость парковки. А уже через несколько дней Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило, что этого не произойдет.