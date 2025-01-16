#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.7
545.96
5.17
События

Акимат Астаны сделал заявление по поводу аэропорта

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 17:50 Фото: Zakon.kz
16 января 2025 года в акимате Астаны рассказали о том, что АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переходит на баланс города, в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Произошло это потому, что завершился срок действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО "Terminals Astana Airport Management".

"Договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года", – сообщили в акимате.

Там добавили, что в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО "Terminals Astana Airport Management".

Осенью 2024 года аэропорт Астаны заявил о намерении поднять стоимость парковки. А уже через несколько дней Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило, что этого не произойдет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Крупный бизнес по подделке VIN-кодов машин организовал алматинец в Семее
События
17:18, Сегодня
Крупный бизнес по подделке VIN-кодов машин организовал алматинец в Семее
Крушение самолета под Актау: новое заявление Минтранспорта
События
12:29, Сегодня
Крушение самолета под Актау: новое заявление Минтранспорта
Казахстанец получил руководящую должность в Apple
События
11:40, Сегодня
Казахстанец получил руководящую должность в Apple
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: