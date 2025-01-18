Арыки, дамбы и каналы: в МЧС рассказали, как готовятся к паводковому периоду

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана координирует работу акиматов и других государственных органов для реализации мероприятий по предотвращению паводков. В регионах реализуют республиканские и региональные комплексные планы, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, уже провели корректировку паводкоопасных участков и населенных пунктов. Продолжается работа по укреплению инфраструктуры и снижению рисков в период прихода "большой воды". Основное внимание – строительству и укреплению защитных дамб и валов, устройству водоотводных каналов и арыков, а также ремонту водопропускных сооружений и систем ливневой канализации.

Фото: МЧС РК

В Алматинской области с ноября 2024 года активно идут работы по подготовке к паводковому периоду. Завершили строительство и ремонт 77 км арычной системы, а также провели механическую очистку 79 км водоотводных каналов, укрепили и спрямили русла 12 км паводкоопасных рек. Также очищены 270 водопропускных труб под автомобильными дорогами и 832 – под железнодорожными путями. Из русел рек вывезли 16 тонн мусора. Возведены пять защитных дамб общей протяженностью 7,9 км и построены два автодорожных моста.

"Для мониторинга паводковой ситуации установлены 42 гидропоста. Также регулярно проводятся аэровизуальные и наземные обследования потенциально опасных участков. Также планируется укрепление берегов рек и строительство новых дамб. В 12 водохранилищах установлены системы оповещения", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС

В Астане, в жилых массивах столичного района Байконур, очистили 210 погонных метров арычно-лотковой системы от снега и льда.

В Атырауской области продолжают укреплять дамбы на реках Жем и Қурсай в Жылыойском районе. Сотрудники отдела по ЧС и прокуратуры провели осмотр выполненных работ, ознакомившись с планом противопаводковых мероприятий.

В Кокшетау на базе СПЧ-2 прошел смотр готовности личного состава и техники гарнизона, которые будут задействованы в паводковый период. Кокшетауские спасатели оснащены двумя переносными насосными станциями, включая ПНС-500, установленную на автомобиле КАМАЗ. Эта станция может откачивать до 500 литров воды в секунду, что позволяет эффективно справляться с паводками, тушением крупных пожаров и осушением водоемов.

В Уральске проверили готовность сил и средств, которые будут задействованы в паводковый период.

В целом, как подчеркнули в МЧС, подготовка к паводковому периоду продолжается и находится под постоянным контролем.

Ранее Министерство сельского хозяйства подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства.