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События

Акмарал Науатбек похвасталась престижной премией и стала новой любимицей казахстанцев

Акмарал Науатбек премия любимец народа, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:47 Фото: Instagram/nauatbeka
В канун 2025 года были озвучены лауреаты самой престижной общественной награды – национальной премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец". После голосования в два этапа параспортсменом года стала Акмарал Науатбек – чемпионка Паралимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 16 января 2025 года.

Всего было десять номинаций. К примеру, лучшим спортсменом года выявили дзюдоиста Елдоса Сметова. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов стал парламентарием года.

Деятелем культуры года в четвертый раз признали народного артиста Димаша Кудайбергена.

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Акмарал Науатбек же разместила фото с тожественной церемонии 22 января 2025 года. В кадре она продемонстрировала грамоту и статуэтку.

"Для меня большая честь быть любимицей народа", – подписала спортсменка подпись к снимкам.

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Среди комментаторов, оставивших добрые пожелания и комплименты, была и мама чемпионки, которая поблагодарила казахстанцев за отданные голоса.

"Полностью заслуженно! Мы так гордимся тобой!" – написала она.

Стоит отметить, что Науатбек по именному приглашению Эмманюэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце в ноябре 2024 года. Тогда она с аудиторией поделилась впечатлениями и фотографиями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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