Акмарал Науатбек похвасталась престижной премией и стала новой любимицей казахстанцев
Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 16 января 2025 года.
Всего было десять номинаций. К примеру, лучшим спортсменом года выявили дзюдоиста Елдоса Сметова. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов стал парламентарием года.
Деятелем культуры года в четвертый раз признали народного артиста Димаша Кудайбергена.
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Акмарал Науатбек же разместила фото с тожественной церемонии 22 января 2025 года. В кадре она продемонстрировала грамоту и статуэтку.
"Для меня большая честь быть любимицей народа", – подписала спортсменка подпись к снимкам.
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Среди комментаторов, оставивших добрые пожелания и комплименты, была и мама чемпионки, которая поблагодарила казахстанцев за отданные голоса.
"Полностью заслуженно! Мы так гордимся тобой!" – написала она.
Стоит отметить, что Науатбек по именному приглашению Эмманюэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце в ноябре 2024 года. Тогда она с аудиторией поделилась впечатлениями и фотографиями.