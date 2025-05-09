Музыка, полевая кухня и тысячи казахстанских флажков: как Алматы встретил День Победы
Возложить цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев с раннего утра пришли тысячи алматинцев. В церемонии приняли участие ветераны войны и тыла, а также общественники и члены Ассамблеи народа Казахстана.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Фото: Zakon.kz
Алматинцы несли цветы к мемориалам "Вечная память сынам Отчизны", "Могила неизвестного солдата" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".
Фото: Zakon.kz
В День Победы в Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам Бауыржану Момышулы, Талгату Бигельдинову, Сагадату Нурмагамбетову, а также Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергею Луганскому и Ади Шарипову.
Фото: Zakon.kz
Среди тех, кто пришел в парк, было немало внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны. Они с удовольствием делились историями и подвигами своих родственников.
"Для меня День Победы – большой праздник. Мой прадед погиб под Варшавой. Моя прабабушка работала в тылу. Она много мне рассказывала про ужасы войны. Я верю и очень надеюсь, что подвиг ветеранов всегда будут помнить. С праздником, казахстанцы! Пусть на нашей земле всегда будет мир!" – рассказала Дарига Тлеугабулова.
Стоит отметить, что для жителей и гостей Алматы в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев была организована полевая кухня.
Фото: Жанар Амиржанова
Фото: Жанар Амиржанова
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Сразу после церемонии возложения цветов на площади перед Вознесенским собором начался большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Алматы.
Артисты исполнили песни военных лет, такие как "Синий платочек", "Темная ночь", "Жеңіс күні", "Соғыстан қайтқан солдаттар", "Кестелі орамал", "Әлия", "Эх, дороги", "Журавли", "Нам нужна одна Победа" и другие.
"Отличный концерт. Певцы так трогательно поют военные песни, что сердце замирает. Хочется, чтобы подрастающее поколение никогда не знало, что такое война. Пусть о войне молодежь узнает только через такие глубокие песни и художественные фильмы", – сказал алматинец Антон Дергужин.
Фото: Zakon.kz
Чуть позже концерт в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев продолжат квартет Il Canto и La Bella, а также дуэт Аркаим, ансамбли "Алатау серілері" и "Жұмыр қылыш".
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Финалом вечера станут выступления казахстанских групп КешYOU, JasStars, "Алдаспан" и "Жігіттер", которые исполнят фронтовые песни и музыкальные произведения послевоенных лет.