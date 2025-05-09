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Музыка, полевая кухня и тысячи казахстанских флажков: как Алматы встретил День Победы

День Победы, праздник, парк, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 15:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы главные торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, прошли в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Праздник начался с минуты молчания и церемонии возложения цветов к Вечному огню. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Возложить цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев с раннего утра пришли тысячи алматинцев. В церемонии приняли участие ветераны войны и тыла, а также общественники и члены Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

День Победы, парк, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 15:10

Фото: Zakon.kz

Алматинцы несли цветы к мемориалам "Вечная память сынам Отчизны", "Могила неизвестного солдата" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Фото: Zakon.kz

В День Победы в Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам Бауыржану Момышулы, Талгату Бигельдинову, Сагадату Нурмагамбетову, а также Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергею Луганскому и Ади Шарипову.

Фото: Zakon.kz

Среди тех, кто пришел в парк, было немало внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны. Они с удовольствием делились историями и подвигами своих родственников.

"Для меня День Победы – большой праздник. Мой прадед погиб под Варшавой. Моя прабабушка работала в тылу. Она много мне рассказывала про ужасы войны. Я верю и очень надеюсь, что подвиг ветеранов всегда будут помнить. С праздником, казахстанцы! Пусть на нашей земле всегда будет мир!" – рассказала Дарига Тлеугабулова.

Стоит отметить, что для жителей и гостей Алматы в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев была организована полевая кухня.

Фото: Жанар Амиржанова

Фото: Жанар Амиржанова

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Дань уважения казахстанским героям: акция "Батырларға тағзым" прошла в Алматы – фоторепортаж

Сразу после церемонии возложения цветов на площади перед Вознесенским собором начался большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Алматы.

Артисты исполнили песни военных лет, такие как "Синий платочек", "Темная ночь", "Жеңіс күні", "Соғыстан қайтқан солдаттар", "Кестелі орамал", "Әлия", "Эх, дороги", "Журавли", "Нам нужна одна Победа" и другие.

"Отличный концерт. Певцы так трогательно поют военные песни, что сердце замирает. Хочется, чтобы подрастающее поколение никогда не знало, что такое война. Пусть о войне молодежь узнает только через такие глубокие песни и художественные фильмы", – сказал алматинец Антон Дергужин.

Фото: Zakon.kz

Чуть позже концерт в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев продолжат квартет Il Canto и La Bella, а также дуэт Аркаим, ансамбли "Алатау серілері" и "Жұмыр қылыш".

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Финалом вечера станут выступления казахстанских групп КешYOU, JasStars, "Алдаспан" и "Жігіттер", которые исполнят фронтовые песни и музыкальные произведения послевоенных лет.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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