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События

Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая

Национальный курултай, Ерлан Карин, , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 16:24 Фото: primeminister.kz
В Астане состоялись заседания рабочих секций Национального курултая: "Гражданское общество", "Культура. Искусство. Духовность" и "Образование и наука", сообщает Zakon.kz.

Модераторами выступили помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай, министр культуры и информации Аида Балаева и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В работе секций также принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев.

Перед началом заместитель председателя Национального курултая – государственный советник Ерлан Карин подчеркнул, что ключевые ориентиры работы Национального курултая на этот год были обозначены главой государства в его январском интервью газете "Ana tili" и в выступлении на расширенном заседании правительства.

Фото: primeminister.kz

Госсоветник отметил значимость проводимых реформ:

"Сегодня по инициативе и под непосредственным руководством президента планомерно проводятся очень важные реформы, направленные на укрепление нашей государственности и основ национальной экономики. И мы уже видим их результаты. В стране идет масштабная модернизация инженерных сетей и коммунального хозяйства. Крупные проекты реализуются в энергетической отрасли. Во всех регионах ремонтируются и строятся тысячи автомобильных и железных дорог. В ряде городов реконструированы старые и запущены новые терминалы аэропортов. Во многом благодаря господдержке рекордный урожай в прошлом году собрали наши аграрии. Растут объемы жилищного строительства, в том числе социального жилья. Беспрецедентные усилия государство прилагает для развития науки и образования. В обществе методично укрепляется статус педагогов, врачей, ученых, повышается престиж рабочих профессий. Особое внимание уделяется системной поддержке молодежи, развитию массового спорта и креативной индустрии. Все это лишь малая часть уже достигнутых результатов и начатых изменений. Многие реформы, инициированные главой государства, реализуются при активном участии членов Национального курултая. И это является еще одним свидетельством эффективного взаимодействия государства и общества".

Был обсужден ход реализации инициатив и предложений членов Национального курултая. Кроме того, члены Национального курултая выступили с рекомендациями в сферах укрепления консолидации и гражданского общества, защиты прав человека, культурно-духовного развития, решения социальных вопросов.

В завершение модераторы отметили, что предложенные в ходе обсуждения инициативы будут консолидированы Секретариатом Национального курултая в рамках подготовки к четвертому заседанию.

Андрей Дюсупов
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