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События

Трассы закрыли в двух областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 21:09 Фото: pexels
5 февраля для водителей меняется режим движения по нескольким автодорогам Казахстана из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК ҚазАвтоЖол", ввели ограничение движения в Абайской области.

"5 февраля 2025 года в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Караганда –  Аягоз – Тарбагатай –Бугаз км 383-704 (от села Кайнар до города Аягоз)".КазАвтоЖол

Ориентировочное время открытия дороги – 06:00 6 февраля 2025 года.

Вместе с тем ограничено движение на трассе в Карагандинской области.

Как следует из оперативной информации, 5 февраля 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы 1505-1864 км (от села Атамекен до города Балхаш). Ориентировочное открытие дороги – 6 февраля 2025 года в 07:00.

Кроме того, спасатели Министерства ЧС оказали помощь 13 гражданам, попавшим в снежный занос в Костанайской области.

В 10 км от села Карасу сотрудники МЧС провели спасательную операцию на автодороге местного значения.

"Из снежного заноса на очищенный участок дороги были отбуксированы шесть легковых автомобилей, в которых находились 13 человек. Один из автомобилей с четырьмя пассажирами был доставлен в село Карасу. Благодаря оперативным действиям спасателей все граждане были благополучно эвакуированы. В медицинской помощи они не нуждались".МЧС

Ранее синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана ожидается непогода.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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