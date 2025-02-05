Трассы закрыли в двух областях Казахстана
По данным АО "НК ҚазАвтоЖол", ввели ограничение движения в Абайской области.
"5 февраля 2025 года в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Караганда – Аягоз – Тарбагатай –Бугаз км 383-704 (от села Кайнар до города Аягоз)".КазАвтоЖол
Ориентировочное время открытия дороги – 06:00 6 февраля 2025 года.
Вместе с тем ограничено движение на трассе в Карагандинской области.
Как следует из оперативной информации, 5 февраля 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы 1505-1864 км (от села Атамекен до города Балхаш). Ориентировочное открытие дороги – 6 февраля 2025 года в 07:00.
Кроме того, спасатели Министерства ЧС оказали помощь 13 гражданам, попавшим в снежный занос в Костанайской области.
В 10 км от села Карасу сотрудники МЧС провели спасательную операцию на автодороге местного значения.
"Из снежного заноса на очищенный участок дороги были отбуксированы шесть легковых автомобилей, в которых находились 13 человек. Один из автомобилей с четырьмя пассажирами был доставлен в село Карасу. Благодаря оперативным действиям спасателей все граждане были благополучно эвакуированы. В медицинской помощи они не нуждались".МЧС
Ранее синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана ожидается непогода.