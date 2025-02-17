Трассы закрыли в двух областях Казахстана
По данным АО "НК ҚазАвтоЖол", 17 февраля 2025 года в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах республиканского значения.
Костанайская область:
- автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган км 108-232 (п. Аулиеколь – граница Акмолинской области).
Акмолинская область:
- автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган км 232-260 (граница Костанайской области – п. Сурган);
- автодорога Жаксы – Есиль – Бузулук км 71-82 (п. Аксай – п. Бузулук);
- автодорога Жезказган – Петропавловск км 536-553 (п. Бузулук – п. Сурган).
Уточняется, что ориентировочное время открытия дорог – 18 февраля 2025 года в 8:00.
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля 2025 года. Согласно данным специалистов, в эти дни жителей страны ждет неустойчивая погода.