Трассы закрыли в двух областях Казахстана

С 17 по 18 февраля для водителей меняется режим движения по нескольким автодорогам Казахстана из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "НК ҚазАвтоЖол", 17 февраля 2025 года в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах республиканского значения.

Костанайская область:

- автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган км 108-232 (п. Аулиеколь – граница Акмолинской области).

Акмолинская область:

- автодорога Костанай – Аулиеколь – Сурган км 232-260 (граница Костанайской области – п. Сурган);

- автодорога Жаксы – Есиль – Бузулук км 71-82 (п. Аксай – п. Бузулук);

- автодорога Жезказган – Петропавловск км 536-553 (п. Бузулук – п. Сурган).

Уточняется, что ориентировочное время открытия дорог – 18 февраля 2025 года в 8:00.

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля 2025 года. Согласно данным специалистов, в эти дни жителей страны ждет неустойчивая погода.