Казахстанец 16 лет скрывался от правосудия за убийство

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Шымкенте задержали казахстанца, находившегося в международном розыске более 16 лет. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городской прокуратуры за 12 февраля 2025 года.

Так, по данным ведомства, 9 января 2009 года возле кафе "Aстория" гражданин "А" применил огнестрельное оружие. "Он совершил особо тяжкое преступление против личности, а затем скрылся". Пресс-служба прокуратуры Шымкента Преступник находился в международном розыске более 16 лет. Его разыскивали по статье 99 УК РК ("Убийство"). Теперь, продолжили в пресс-службе, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Также отмечено, что проводится досудебное расследование. 29 января 2025 года в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызстана заявили, что разыскиваемого в Казахстане бизнесмена задержали в Бишкеке.

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