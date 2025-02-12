Казахстанец 16 лет скрывался от правосудия за убийство
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Шымкенте задержали казахстанца, находившегося в международном розыске более 16 лет. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городской прокуратуры за 12 февраля 2025 года.
Так, по данным ведомства, 9 января 2009 года возле кафе "Aстория" гражданин "А" применил огнестрельное оружие.
"Он совершил особо тяжкое преступление против личности, а затем скрылся".Пресс-служба прокуратуры Шымкента
Преступник находился в международном розыске более 16 лет. Его разыскивали по статье 99 УК РК ("Убийство").
Теперь, продолжили в пресс-службе, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Также отмечено, что проводится досудебное расследование.
29 января 2025 года в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызстана заявили, что разыскиваемого в Казахстане бизнесмена задержали в Бишкеке.
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