#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
События

Казахстанец 16 лет скрывался от правосудия за убийство

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Шымкенте задержали казахстанца, находившегося в международном розыске более 16 лет. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городской прокуратуры за 12 февраля 2025 года.

Так, по данным ведомства, 9 января 2009 года возле кафе "Aстория" гражданин "А" применил огнестрельное оружие.

"Он совершил особо тяжкое преступление против личности, а затем скрылся".Пресс-служба прокуратуры Шымкента

Преступник находился в международном розыске более 16 лет. Его разыскивали по статье 99 УК РК ("Убийство").

Теперь, продолжили в пресс-службе, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Также отмечено, что проводится досудебное расследование.

29 января 2025 года в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызстана заявили, что разыскиваемого в Казахстане бизнесмена задержали в Бишкеке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Скончался основатель казахстанской детской хирургии Камал Ормантаев
События
09:20, Сегодня
Скончался основатель казахстанской детской хирургии Камал Ормантаев
Метель, гололед и ветер: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение
События
22:00, 11 февраля 2025
Метель, гололед и ветер: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение
Батыр на казахстанском комбайне: AGROMASH удивил гостей фестиваля "Город рабочих профессий"
События
21:15, 11 февраля 2025
Батыр на казахстанском комбайне: AGROMASH удивил гостей фестиваля "Город рабочих профессий"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: