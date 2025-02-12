В центре Алматы под снос отправили торговый павильон

В Алматы по решению суда снесли торговый павильон, расположенный по ул. Калдаякова, уч. 19, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении градостроительного контроля города, его признали незаконным.

"Собственником (физлицо) пристройка возведена без разрешительных документов и эксплуатировалась за отсутствием акта ввода в эксплуатацию. Управлением приняты меры по ст. 323 КоАП РК и выдано предписание об устранении допущенных нарушений. Однако ввиду неисполнения требований предписания управлением подано исковое заявление о сносе данного объекта в СМЭС города Алматы", – сообщили в ведомстве 12 февраля.

Фото: акимат Алматы

Решением суда от 28 января 2025 года иск удовлетворили. На сегодня снос произведен собственником.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 66 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

10 февраля в акимате Алматы рассказали, что за три дня в городе демонтировали 211 незаконных торговых объектов.