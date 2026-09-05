Токаев провел ряд назначений в Совбез РК
Фото: Zakon.kz
5 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев назначил новых замов главы Аппарата Совета Безопасности РК, сообщает Zakon.kz.
Нуржан Каджиакбаров назначен первым заместителем руководителя Аппарата Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Руслан Жаксылыков назначен заместителем руководителя Аппарата Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Геннадий Зуев назначен заместителем руководителя Аппарата Совета Безопасности РК
Ранее Мурат Баймукашев был назначен руководителем Аппарата Совбеза РК.
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