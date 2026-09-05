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События

Токаев провел ряд назначений в Совбез РК

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 10:34 Фото: Zakon.kz
5 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев назначил новых замов главы Аппарата Совета Безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Нуржан Каджиакбаров назначен первым заместителем руководителя Аппарата Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Руслан Жаксылыков назначен заместителем руководителя Аппарата Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Геннадий Зуев назначен заместителем руководителя Аппарата Совета Безопасности РК

Ранее Мурат Баймукашев был назначен руководителем Аппарата Совбеза РК.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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