В Актюбинской области родные погибшего слесаря в шоке от решения трудовой комиссии

В Актюбинской области родственники погибшего слесаря намерены оспорить решение трудовой комиссии. В суд на инспекторов подал сын работника, Аскар Курманов. Молодой человек уверен, что расследование происшествия было произведено с многочисленными нарушениями, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло в августе прошлого года в городе Эмба. Четверо рабочих спустились в канализационный колодец, чтобы произвести ремонтные работы. Все они отравились газом, выжило только два человека. Специальная комиссия начала расследование по факту ЧП. По итогам специалисты установили, что 70% вины лежит на работодателе – местном коммунальном предприятии. Еще 30% ответственности возложили на самих пострадавших.

Остальная же часть заключения повергла родственников в шок, отмечает Astana TV.

"В заключении было указано, что в крови моего отца обнаружили 0,49 промилле этилового спирта. Как такое могло произойти? Мой отец был непьющим человеком, более 20 лет совсем не употреблял алкоголь. При этом наличие алкоголя показал только анализ крови, в моче его обнаружено не было. Каким образом он мог попасть в организм, тоже неясно. Когда они спустились в колодец, там был газ метан. При работе они вдыхали пары газа и возможно, из-за этого анализ показал наличие спирта в организме". Сын погибшего Аскар Курманов

Как утверждает сын погибшего Жумы Курманова, в тот день его отец вместе с напарниками работал без средств индивидуальной защиты. Только в спецовках и резиновых сапогах.

В данное время родственники слесаря пытаются оспорить заключение комиссии в суде. Тем не менее, в управлении по инспекции труда уверены – ошибки быть не могло.

"Комиссия просто так решение не принимает. Там судмедэкспертиза была. Заключение сделано. И при вскрытии в трупе установлен этиловый спирт. А причина – откуда, как, я не знаю. Не могу дать оценку, но оно в крови было, в трупе. Пил кто-то или не пил, я тоже не могу дать оценку". И.о. руководителя Управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин

Ранее сообщалось, что в Атырау ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса. Двое рабочих упали с пятого этажа, один из них погиб на месте.