Впервые в Казахстане для спасателей строят курорт на побережье Каспия
В ведомстве уточняют, что земельный участок под строительство был выделен местными исполнительными органами.
Также известно, что на первом этапе предусмотрено возведение административного корпуса, капсульных домов, бассейнов, спортивных площадок и прогулочных зон.
В дальнейшем на территории комплекса планируется строительство гостиницы, SPA-центра, теннисного корта, пирса, воркаут-зоны, кафе и семейных пространств для отдыха.
Проект учитывает специфику службы спасателей и необходимость полноценного восстановления после работы.
Кроме того, на территории комплекса планируется размещение универсального спасательного подразделения, включающего сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК.
Это, как отмечают специалисты, позволит поддерживать постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава.
Стоит уточнить, что подобный формат отдыха и восстановления для спасателей в Казахстане реализуется впервые.
