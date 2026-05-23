Впервые в Казахстане для спасателей строят курорт на побережье Каспия

В Актау, на побережье Каспийского моря, идет строительство первого в Казахстане resort-комплекса "112 Resort Aktau", предназначенного для сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточняют, что земельный участок под строительство был выделен местными исполнительными органами.

Также известно, что на первом этапе предусмотрено возведение административного корпуса, капсульных домов, бассейнов, спортивных площадок и прогулочных зон.

В дальнейшем на территории комплекса планируется строительство гостиницы, SPA-центра, теннисного корта, пирса, воркаут-зоны, кафе и семейных пространств для отдыха.

Проект учитывает специфику службы спасателей и необходимость полноценного восстановления после работы.

Кроме того, на территории комплекса планируется размещение универсального спасательного подразделения, включающего сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК.

Это, как отмечают специалисты, позволит поддерживать постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава.

Стоит уточнить, что подобный формат отдыха и восстановления для спасателей в Казахстане реализуется впервые.

