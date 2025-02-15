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События

Прокуратура Акмолинской области обжаловала оправдательный приговор по делу о пытках

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 11:59 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Акмолинской области подала апелляционное ходатайство на оправдательный приговор, вынесенный в отношении 12 бывших сотрудников исправительного учреждения, обвинявшихся в применении пыток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 12 февраля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области, основываясь на вердикте присяжных заседателей, признал экс-сотрудников РГУ "Учреждение №1" Департамента уголовно-исполнительной системы невиновными.

Бывшие должностные лица исправительного учреждения обвинялись в применении насилия в отношении осужденных, отбывавших наказание в учреждении №1 города Атбасара. Им инкриминировалась статья 146, часть 3, пункт 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Пытки, совершенные группой лиц").

Не согласившись с вынесенным оправдательным приговором, прокуратура 14 февраля 2025 года внесла апелляционное ходатайство.

Ранее, в июле 2024 года, сообщалось, что за пытки к ответственности в Казахстане привлекали 33 должностных лица.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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