Прокуратура Акмолинской области обжаловала оправдательный приговор по делу о пытках

Прокуратура Акмолинской области подала апелляционное ходатайство на оправдательный приговор, вынесенный в отношении 12 бывших сотрудников исправительного учреждения, обвинявшихся в применении пыток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 12 февраля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области, основываясь на вердикте присяжных заседателей, признал экс-сотрудников РГУ "Учреждение №1" Департамента уголовно-исполнительной системы невиновными.

Бывшие должностные лица исправительного учреждения обвинялись в применении насилия в отношении осужденных, отбывавших наказание в учреждении №1 города Атбасара. Им инкриминировалась статья 146, часть 3, пункт 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Пытки, совершенные группой лиц").

Не согласившись с вынесенным оправдательным приговором, прокуратура 14 февраля 2025 года внесла апелляционное ходатайство.

Ранее, в июле 2024 года, сообщалось, что за пытки к ответственности в Казахстане привлекали 33 должностных лица.

