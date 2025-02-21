#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.76
521.7
5.63
События

Главный регулятор воды для энергетики вернули в госсобственность в области Улытау

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:57 Фото: primeminister.kz
По акту прокурора возвращены государству гидротехнические сооружения Кенгирского водоохранилища. Об этом сегодня, 21 февраля 2025 года, рассказали в прокуратуре области Улытау, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что Кенгирское водохранилище является одним из достояний области, а также главным регулятором воды для энергетики и ирригации.

"Водоем, сооруженный в 1952 году (319 млн кубометров), и его гидротехнические сооружения являются стратегическими объектами, а значит, должны находиться в госсобственности. В свое время они были переданы на баланс градообразующего предприятия ТОО "Kazakhmys Distribution".Прокуратура области Улытау

Для их возврата прокуратурой области внесено представление на имя министра водных ресурсов.

"Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема передачи объекта. Теперь перед уполномоченными органами стоит задача по проведению многофакторного обследования водохранилища и его гидротехнических сооружений для принятия дальнейших мер по их модернизации".Прокуратура области Улытау

11 февраля 2025 года стало известно, что землю стоимостью более 258 млн тенге вернули государству в Карагандинской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: