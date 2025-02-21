Главный регулятор воды для энергетики вернули в госсобственность в области Улытау

По акту прокурора возвращены государству гидротехнические сооружения Кенгирского водоохранилища. Об этом сегодня, 21 февраля 2025 года, рассказали в прокуратуре области Улытау, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что Кенгирское водохранилище является одним из достояний области, а также главным регулятором воды для энергетики и ирригации.

"Водоем, сооруженный в 1952 году (319 млн кубометров), и его гидротехнические сооружения являются стратегическими объектами, а значит, должны находиться в госсобственности. В свое время они были переданы на баланс градообразующего предприятия ТОО "Kazakhmys Distribution". Прокуратура области Улытау

Для их возврата прокуратурой области внесено представление на имя министра водных ресурсов.

"Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема передачи объекта. Теперь перед уполномоченными органами стоит задача по проведению многофакторного обследования водохранилища и его гидротехнических сооружений для принятия дальнейших мер по их модернизации". Прокуратура области Улытау

11 февраля 2025 года стало известно, что землю стоимостью более 258 млн тенге вернули государству в Карагандинской области.