Вынесен первый приговор по делу о провале на руднике "Майкаинзолото", где погибли спасатели

Виновными в халатности признаны бывшие госслужащие, не заметившие допущенных предприятием нарушений, передает Zakon.kz.

Баянаульский районный суд Павлодарской области 21 февраля 2025 года вынес обвинительный приговор экс-руководителю и главному специалисту отдела государственного технадзора Департамента промышленной безопасности.

Ранее отдел базировался в Экибастузе. Его сотрудники контролировали деятельность промышленных объектов региона, в том числе АО "Майкаинзолото". Их признали виновными в халатности, то есть в "ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия".

"Подсудимого О. признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 371 УК РК, и назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы, лишения права занимать должности, связанные с надзором и контролем в области промышленной безопасности. В качестве дополнительного наказания – пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в государственных и финансовых органах", – говорится в резолютивной части.

Второй подсудимой назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права занимать должности по контролю и надзору за опасными промышленными объектами сроком на 3 года.

Осужденные также будут привлечены к принудительному труду по 100 часов ежегодно. Приговор в законную силу не вступил.

По материалам дела, в 2016 году на золотодобывающем предприятии была проведена плановая проверка, в которой участвовали фигуранты дела. Среди прочих выявили грубое нарушение правил безопасности при проведении горных работ: в отработанные подземные пустоты на уровне 160 метров и выше не закладывалась бетонная смесь, что предусматривалось утвержденным проектом.

Выяснилось, что "Майкаинзолото" в обход этого плана выбрало другой способ ликвидации пустот – самообрушение пород.

Проверяющие тогда вынесли предписание с требованием устранить серьезные недочеты. Однако в дальнейшем, по данным обвинения, госслужащие халатно отнеслись к своим обязанностям, не удостоверившись, что работа на руднике по заделке бетоном пустот действительно проводится. И в 2017 году после дополнительной проверки закрыли вопрос, подписав акты.

А спустя семь лет на данном участке произошел обвал, образовалась огромная воронка, в которую упал автобус со спасателями. Шансов остаться в живых у людей не было.

"Являясь должностными лицами, достоверно зная, что выявленные в 2016 году нарушения не устранены, халатно относясь к своим обязанностям, нарушения в актах не указывали, что привело к возникновению 4 января 2024 года обрушения пустот, аварии и гибели четырех человек, то есть, тяжкие последствия", – сказал в прениях Бахытжан Бабаев.

В суде были опрошены более 20 свидетелей – экспертов, специалистов, а также бывших руководителей АО "Майкаинзолото", которые сами находятся под следствием. Выяснилось, что установка для изготовления закладочной смеси все же появилась на предприятии, но только после ЧП.

Сами подсудимые чистосердечно раскаялись, попросив прощения у семей погибших спасателей. Они сообщили, что уже не работают в данной сфере. С учетом всех обстоятельств сторона обвинения тоже посчитала необходимым ограничить подсудимым свободу. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, на территории АО "Майкаинзолото" Павлодарской области произошел обвал в очистное пространство неработающей шахты. В воронку упал автобус со спасателями "Республиканского штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

Тела остальных спасателей обнаружили только в июле прошлого года. Спецкомиссия назвала ответственными лицами в техногенной аварии руководящий состав АО "Майкаинзолото". Шесть человек были задержаны, а позже отправлены под домашний арест.

Выводы акта расследования предприятию оспорить пока не удалось.

А родные погибших предъявляют иски виновным.