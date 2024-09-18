Автобус с людьми ушел под землю: задержаны шесть сотрудников "Майкаинзолото"

Шесть сотрудников АО "Майкаинзолото" взяли под стражу. Об этом стало известно 18 сентября 2024 года из заявления пресс-службы Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению ведомства:

"В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ полицией Павлодарской области задержаны и водворены в ИВС УП Павлодара шесть ответственных сотрудников АО "Майкаинзолото".

Как сообщалось, ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.

В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

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Тела водителя и заместителя командира взвода больше шести месяцев оставались под землей.

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Уже 16 апреля Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии.