Автобус с людьми ушел под землю: задержаны шесть сотрудников "Майкаинзолото"
Фото: Telegram/kerek.pv
Шесть сотрудников АО "Майкаинзолото" взяли под стражу. Об этом стало известно 18 сентября 2024 года из заявления пресс-службы Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространяемому сообщению ведомства:
"В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ полицией Павлодарской области задержаны и водворены в ИВС УП Павлодара шесть ответственных сотрудников АО "Майкаинзолото".
Как сообщалось, ночью 4 января на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями.
В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.
Тела водителя и заместителя командира взвода больше шести месяцев оставались под землей.
Уже 16 апреля Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript