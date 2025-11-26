Шесть человек осудили по делу о провале на руднике "Майкаинзолото", где погибли спасатели

В Павлодарской области суд поставил точку в громком деле о трагедии на шахте "Майкаинзолото", где в январе прошлого года под землю в воронку на огромную глубину провалился автобус с горноспасателями, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, на скамье подсудимых оказались сразу шесть человек. И всех суд признал виновными.

"Совокупность указанных доказательств, показания свидетелей, потерпевших и показания специалиста, проводившего заключение по факту выявления причин аварии, то есть по какой причине произошел на АО "Майкаинзолото" обвал грунта, полностью доказали и подтвердили, установили виновность осужденных в совершении указанного уголовного правонарушения". Судья Айжан Байгоншекова

Бывший гендиректор компании и его зам получили четыре и 3,5 года лишения свободы. Директор рудника, его заместитель и главный инженер – три и 3,5 года. Еще один заместитель гендиректора получил три года ограничения свободы. Им вменяли статью о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем гибель людей. Трагедия потрясла всю страну. На месте провала образовался котлован глубиной 150 м.

Оказалось, после выработки пустоты должны были залить бетоном. Но предприятие этого не сделало. Тела двоих погибших нашли на следующий день. Третьего удалось обнаружить только через полгода. А потом еще через неделю со дна подняли четвертого погибшего. На суде большинство родственников погибших просили суд не давать подсудимым тюремных сроков. Говорили, что примирились с подсудимыми.

Теперь их адвокаты намерены обжаловать приговор.

"Ребята не работали в тот период, за который произошло обрушение, во-первых. Во-вторых, в самих проектах не было указаний об опасных зонах сдвижения или зонах обрушения. Я поэтому не понимаю, по какой причине их признали виновными. Ну, посмотрим приговор. Я думаю, что в любом случае апелляцию писать, конечно, будем". Адвокат Ербол Канафин

В январе 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" Павлодарской области произошел обвал в очистное пространство неработающей шахты. В воронку упал автобус со спасателями "Республиканского штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

Тела остальных спасателей обнаружили только в июле прошлого года. Спецкомиссия назвала ответственными лицами в техногенной аварии руководящий состав АО "Майкаинзолото".

Шесть человек были задержаны, а позже отправлены под домашний арест.