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События

Токаев назначил Каната Шарлапаева своим помощником

Токаев назначил Каната Шарлапаева своим помощником, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:45 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 февраля 2025 года, назначил себе нового помощника. Им стал Канат Шарлапаев. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды. 

Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Новость дополняется...

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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