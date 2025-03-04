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События

Рысь во время охоты снял на видео очевидец в Павлодарской области

рысь во время охоты снял на видео очевидец в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 18:56 Фото: pixabay
Инспектор лесного хозяйства Е. Арын случайно зафиксировал на видео редкий момент, сообщает Zakon.kz.

В Баянаульском государственном национальном природном парке ночью на обочине дороги он заметил рысь во время охоты на зайца и сделал уникальные кадры.

Согласно учету 2024 года, на территории Баянаульского национального парка обитают 42 рыси.

Рысь (Lynx lynx) – хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Она обитает в горных районах, преимущественно в хвойных и широколиственных лесах. Длина тела составляет от 87 до 104 см, масса – от 13,2 до 23,2 кг. У рыси крепкое, мускулистое тело, округлая голова с треугольными ушами, на кончиках которых находятся характерные черные кисточки.

Ранее сообщалось, что редких животных удалось снять на камеру в нацпарке "Сайрам-Угам".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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