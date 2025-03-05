Штормовое предупреждение по всей стране: Казахстан накроет сильный снег с дождем

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 6 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Также в связи с прогнозом повышения температурного фона и сильных осадков (дождя) в период 7-8 марта в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, в центре области 15-20, днем 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами туман, на дорогах гололедица.



Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области ожидаются осадки (снег, дождь). На юге, в центре области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается дождь. Ночью на севере, западе, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, ночью на горных перевалах области 15-20 м/с, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 17-22 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области ожидаются снег, на западе, севере области низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, южный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области временами порывы 25 м/с. В Караганде ночью ожидаются низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, южный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. В Кокшетау ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, туман. Днем на дорогах гололедица.

Ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются снег, метель.

Днем в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, днем 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на юге области гололед. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 6 марта 2025 года.

