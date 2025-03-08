Женщины-пожарные Алматы устроили зажигательный танец в честь 8 Марта

Фото: ДЧС Алматы

8 марта в Алматы женщины-пожарные устроили зрелищный и зажигательный танцевальный перформанс. В честь Международного женского дня сотрудницы ДЧС продемонстрировали не только свою физическую подготовленность, но и творческую сторону, сообщает Zakon.kz.

Видео с танцем опубликовал на своей странице в Instagram ДЧС Алматы. "Искренне поздравляем всех наших прекрасных дам с Международным женским днем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Пусть каждый день приносит новые успехи, гармонию и вдохновение!" – говорится в сообщении под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@112almaty_tjd) Ролик набрал множество просмотров и лайков. Ранее президент поздравил казахстанок с Международным женским днем.



Поделиться новостью