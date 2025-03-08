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События

Женщины-пожарные Алматы устроили зажигательный танец в честь 8 Марта

Женщины-пожарные, Алматы, зажигательный танец, 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 19:09 Фото: ДЧС Алматы
8 марта в Алматы женщины-пожарные устроили зрелищный и зажигательный танцевальный перформанс. В честь Международного женского дня сотрудницы ДЧС продемонстрировали не только свою физическую подготовленность, но и творческую сторону, сообщает Zakon.kz.

Видео с танцем опубликовал на своей странице в Instagram ДЧС Алматы. 

"Искренне поздравляем всех наших прекрасных дам с Международным женским днем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Пусть каждый день приносит новые успехи, гармонию и вдохновение!" – говорится в сообщении под постом. 

Ролик набрал множество просмотров и лайков. 

Ранее президент поздравил казахстанок с Международным женским днем. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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