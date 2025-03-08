Женщины-пожарные Алматы устроили зажигательный танец в честь 8 Марта
Фото: ДЧС Алматы
8 марта в Алматы женщины-пожарные устроили зрелищный и зажигательный танцевальный перформанс. В честь Международного женского дня сотрудницы ДЧС продемонстрировали не только свою физическую подготовленность, но и творческую сторону, сообщает Zakon.kz.
Видео с танцем опубликовал на своей странице в Instagram ДЧС Алматы.
"Искренне поздравляем всех наших прекрасных дам с Международным женским днем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Пусть каждый день приносит новые успехи, гармонию и вдохновение!" – говорится в сообщении под постом.
Ролик набрал множество просмотров и лайков.
Ранее президент поздравил казахстанок с Международным женским днем.
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