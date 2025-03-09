#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.84
537.4
5.58
События

Дорогу, ведущую к турбазе Алма-Тау, закрыли в Алматинской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 21:03 Фото: Zakon.kz
9 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий на нескольких участках автодорог Казахстана введены ограничения движения для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Алматинская область:

  • Подъезд к турбазе Алма-Тау (км 0-15, с. Тузбастау – с. Бескайнар). 

Область Абай:

  • Автодорога "Гр. КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ" (км 910-1002, с. Калбатау – с. Кокпекты).
  • Автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ" (км 1013-1048, гр. области Абай – пов. на с. Уланское).
  • Автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ" (км 971-1013, с. Калбатау – гр. Восточно-Казахстанской обл.).
  • Автодорога "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 6-166, с. Ушановское – г. Алтай).

Область Жетысу:

  • Автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ" (км 557-615, г. Ушарал – гр. Абайской обл.).
  • Автодорога "Сарыозек – Коктал" (км 40-68, перевал Алтын Емель).

Костанайская область:

  • Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 252-340, гр. Улытауской обл. – г. Аркалык).

Область Улытау:

  • Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 137-252, с. Улытау – гр. Костанайской обл.).

С момента введения ограничений в работу были включены 513 единиц спецтехники и 876 специалистов, работающих над поддержанием проезда на дорогах.

Ожидается, что ограничения будут действовать до 10 марта 2025 года с ориентировочным временем открытия дорог в 08:00.

Ранее сообщалось, что снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Аэропорт Алматы столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада
События
18:48, Сегодня
Аэропорт Алматы столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада
Снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта
События
18:35, Сегодня
Снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: