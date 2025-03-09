Дорогу, ведущую к турбазе Алма-Тау, закрыли в Алматинской области

9 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий на нескольких участках автодорог Казахстана введены ограничения движения для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Алматинская область:

Подъезд к турбазе Алма-Тау (км 0-15, с. Тузбастау – с. Бескайнар).

Область Абай:

Автодорога "Гр. КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ" (км 910-1002, с. Калбатау – с. Кокпекты).

Автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ" (км 1013-1048, гр. области Абай – пов. на с. Уланское).

Автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ" (км 971-1013, с. Калбатау – гр. Восточно-Казахстанской обл.).

Автодорога "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 6-166, с. Ушановское – г. Алтай).

Область Жетысу:

Автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ" (км 557-615, г. Ушарал – гр. Абайской обл.).

Автодорога "Сарыозек – Коктал" (км 40-68, перевал Алтын Емель).

Костанайская область:

Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 252-340, гр. Улытауской обл. – г. Аркалык).

Область Улытау:

Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 137-252, с. Улытау – гр. Костанайской обл.).

С момента введения ограничений в работу были включены 513 единиц спецтехники и 876 специалистов, работающих над поддержанием проезда на дорогах.

Ожидается, что ограничения будут действовать до 10 марта 2025 года с ориентировочным временем открытия дорог в 08:00.

Ранее сообщалось, что снегопады и метели накроют Казахстан 10 марта.