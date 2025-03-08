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Общество

Вместо цветов снежинки: популярный фотограф оригинально поздравил алматинок

снежинки, фотограф, Доценко, 8 марта, поздравления , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 00:17 Фото: pixabay
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко оригинально поздравил женщин с 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Блогер на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлел снегопад, который накануне прошел в Алматы. 

"Необычное поздравление с 8 марта – вместо цветов снежинки! Но это не менее прекрасное чудо природы! В Женский день весна решила отдохнуть. Поэтому вместо цветов не менее прекрасное чудо природы – снежинки! Присмотритесь они ведь, как и женщины – все разные и все такие прекрасные, каждая красива по-своему! А еще они и крепкие, и хрупкие, и тают в тепле. Снял для вас новую серию фотографий снежинок. С праздником, дорогие женщины!" – написал Доценко под постом. 

Ранее Дмитрий Доценко поделился снимками Алматы, окутанного в белоснежное одеяло.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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