Вместо цветов снежинки: популярный фотограф оригинально поздравил алматинок

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко оригинально поздравил женщин с 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Блогер на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлел снегопад, который накануне прошел в Алматы.

"Необычное поздравление с 8 марта – вместо цветов снежинки! Но это не менее прекрасное чудо природы! В Женский день весна решила отдохнуть. Поэтому вместо цветов не менее прекрасное чудо природы – снежинки! Присмотритесь они ведь, как и женщины – все разные и все такие прекрасные, каждая красива по-своему! А еще они и крепкие, и хрупкие, и тают в тепле. Снял для вас новую серию фотографий снежинок. С праздником, дорогие женщины!" – написал Доценко под постом.

Ранее Дмитрий Доценко поделился снимками Алматы, окутанного в белоснежное одеяло.

