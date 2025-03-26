К астанчанам обратились с важной информацией
Фото: акимат Астаны
Сегодня на реке Есиль в Астане наблюдается активное таяние льда. Сейчас его толщина составляет 43 см, но она стремительно уменьшается. Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы 26 марта обратился к жителям, напомнив о правилах безопасности, сообщает Zakon.kz.
Как отметил столичный акимат, в целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана напоминает о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:
- Не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда.
- Воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
- Не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем.
- Не переходите ледовые участки в неположенных местах.
- Не разводите на льду открытый огонь.
- При рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке.
- Не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях.
- Всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь.
- Если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.
Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Қадір түні в Астане запустят бесплатные ночные автобусы.
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