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К астанчанам обратились с важной информацией

ДЧС, Астана, предупреждение , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 23:06 Фото: акимат Астаны
Сегодня на реке Есиль в Астане наблюдается активное таяние льда. Сейчас его толщина составляет 43 см, но она стремительно уменьшается. Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы 26 марта обратился к жителям, напомнив о правилах безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как отметил столичный акимат, в целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана напоминает о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:

  • Не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда.
  • Воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
  • Не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем.
  • Не переходите ледовые участки в неположенных местах.
  • Не разводите на льду открытый огонь.
  • При рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке.
  • Не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях.
  • Всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь.
  • Если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.

Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Қадір түні в Астане запустят бесплатные ночные автобусы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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