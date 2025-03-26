К астанчанам обратились с важной информацией

Сегодня на реке Есиль в Астане наблюдается активное таяние льда. Сейчас его толщина составляет 43 см, но она стремительно уменьшается. Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы 26 марта обратился к жителям, напомнив о правилах безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как отметил столичный акимат, в целях предотвращения трагедий и травматизма людей на водоемах столичные спасатели ежедневно проводят рейдовые мероприятия.



Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана напоминает о важности соблюдения элементарных правил безопасности в период таяния льда:

Не выходите на неокрепшие и тонкие участки льда.

Воздержитесь от выхода на лед в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте на нем.

Не переходите ледовые участки в неположенных местах.

Не разводите на льду открытый огонь.

При рыбной ловле на льду не пробуривайте более двух лунок на одном участке.

Не оставляйте на льду личные вещи и другие предметы, которые могут помешать эвакуации в экстренных ситуациях.

Всегда имейте при себе средства связи, чтобы в случае опасности оперативно вызвать помощь.

Если у вас возникают сомнения в прочности льда, лучше воздержитесь от выхода на водоем.

Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Қадір түні в Астане запустят бесплатные ночные автобусы.