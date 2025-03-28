"Тревожный чемодан" призвали собрать в МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям 28 марта опубликовало важную информацию после землетрясения в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Ведомство призвало собрать "тревожный чемодан".

"Тревожный чемодан" – так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д. От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. Позаботьтесь об этом заранее, чтобы "тревожный чемодан" всегда был на готове! Сюда входят предметы, которые вы можете использовать в экстренных случаях", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "тревожный чемодан" состоит из документов, денег, аптечки первой помощи, еды на три дня, запаса питьевой воды и еды на несколько дней, консервы, высококалорийная еда, средства гигиены, теплая одежда, плед, принадлежности (радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты, свисток).





"Это будет главным спасением для сохранения вашей жизни в чрезвычайных ситуациях! Поэтому на первый план выдвигается личная подготовленность каждого гражданина к действиям при чрезвычайных ситуациях и после", – подчеркнули в МЧС.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Второе землетрясение произошло в регионе во второй половине дня.

